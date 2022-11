Il presidente Usa ha servito ai soldati il classico piatto a base di tacchino

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno partecipato a una cena in occasione della Festività del Ringraziamento alla base militare di Cherry Point, in North Carolina. Il capo della Casa Bianca ha tenuto un breve discorso poi si è intrattenuto con i soldati, servendo insieme alla moglie i commensali con il classico piatto a base di tacchino, tipico delle celebrazioni di Thanksgiving.

