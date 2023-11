Lo ha riferito John Kirby, portavoce per la sicurezza nazionale statunitense. In cambio Teheran otterrebbe capacità militari per miliardi di dollari

La collaborazione militare tra Russia e Iran è “aumentata” e potrebbe fare un ulteriore passo in avanti con la possibile fornitura da parte di Teheran di “missili balistici” a Mosca, da utilizzare nel conflitto in Ucraina. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, spiegando che in cambio, l’Iran otterrebbe dalla Russia capacità militari per miliardi di dollari. Gli Usa, ha detto Kirby, continuano a monitorare la situazione.

