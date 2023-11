Il leader di Kiev intervistato dal Sun: "Uccidere Putin? Abbiamo il diritto di difenderci"

Almeno “cinque o sei” complotti per uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono stati sventati dai servizi segreti ucraini. Lo ha detto lo stesso Zelensky intervistato dal tabloid britannico The Sun. Parlando dal suo quartier generale a Kiev, Zelensky ha ammesso di aver perso traccia di tutti i tentativi di ucciderlo da quando la Russia ha scatenato un’invasione su vasta scala il 24 febbraio dello scorso anno. “La prima è molto interessante, quando è la prima volta, e dopo è proprio come il Covid“, ha raccontato, ricordando come il primo tentativo abbia causato il panico mentre agli altri non ci abbia nemmeno fatto caso.

“Uccidere Putin? Abbiamo il diritto di difenderci”

Inoltre, alla domanda se l’Ucraina ucciderebbe il presidente russo Vladimir Putin se si dovesse presentasse l’occasione, Zelensky ha risposto: “Questa è guerra, e l’Ucraina ha tutto il diritto di difendere la sua terra“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata