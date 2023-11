Il candidato di estrema destra ha sconfitto nel ballottaggio il peronista Sergio Massa

Javier Milei è il nuovo presidente dell’Argentina. Il candidato dell’estrema destra e ultraliberista, ha battuto al ballottaggio il ministro dell’Economia Sergio Massa. Con il 99,4% dei voti scrutinati, Milei ha ottenuto il 55,7% delle preferenze contro il 44,2% del rappresentante della coalizione di centrosinistra. Si tratta del margine di vittoria più ampio in una corsa presidenziale dal ritorno del Paese sudamericano alla democrazia nel 1983. Massa ha ammesso la sconfitta ancor prima che venissero divulgati i risultati ufficiali, congratulandosi con il vincitore. Milei prenderà il posto di Alberto Fernandez, presidente uscente di centrosinistra.

Milei: “Giorno storico, inizia la ricostruzione del Paese”

“La ricostruzione dell’Argentina inizia oggi”. E’ quanto ha dichiarato Javier Milei dopo la vittoria alle elezioni presidenziali in Argentina. “Non sarà un lavoro facile, ma richiederà cambiamenti drastici e urgenti, non ci sarà spazio per le mezze misure“, ha spiegato il candidato ultraliberista, che si è imposto sul peronista Sergio Massa. “E’ un giorno storico per l’Argentina. Grazie a tutti quelli che lavorano da due anni per realizzare il miracolo di avere un presidente liberal-libertario”. Il neo presidente ha assicurato che sotto il suo governo l’Argentina rispetterà rigorosamente gli impegni presi, rispetterà la proprietà privata e il libero scambio. “Il modello di decadenza è giunto al termine, non si può tornare indietro”. Milei ha poi teso la mano “a tutti quelli che vogliono unirsi alla nuova Argentina” e ha lanciato un duro avvertimento a chi oppone resistenza. “Dentro la legge tutto, fuori la legge niente. In questa nuova Argentina non c’è posto per i violenti. Saremo spietati con quelli che vogliono usare la forza per mantenere i propri privilegi”.

Casa Bianca si congratula con Milei: “Lavoreremo insieme”

“Mi congratulo con Javier Milei per la sua elezione a presidente dell’Argentina e con il popolo argentino per aver tenuto elezioni libere ed eque. Non vediamo l’ora di consolidare le nostre forti relazioni bilaterali basate sul nostro impegno condiviso a favore dei diritti umani, dei valori democratici e della trasparenza”. Lo scrive su X il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. “Gli Stati Uniti si congratulano con il presidente eletto argentino Javier Milei per la sua vittoria nelle elezioni. Applaudiamo al solido processo democratico attraverso il quale il pubblico argentino si è espresso. La forte affluenza alle urne e lo svolgimento pacifico del voto sono una testimonianza delle istituzioni elettorali e democratiche dell’Argentina”, ha invece dichiarato in una nota il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Non vediamo l’ora di lavorare con il presidente eletto Milei e il suo governo su priorità condivise a beneficio delle popolazioni di entrambi i paesi, tra cui la protezione dei diritti umani e della democrazia, la lotta al cambiamento climatico e gli investimenti nella classe media”, ha aggiunto.

Trump a Milei: “Molto orgoglioso di te”

“Il mondo intero stava guardando. Sono molto orgoglioso di te. Trasformerai il tuo Paese e renderai davvero di nuovo grande l’Argentina”. E’ il messaggio, postato sul suo social Truth, con cui l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con Javier Milei per la vittoria alle elezioni presidenziali in Argentina.

Bolsonaro: “Con Milei speranza torna a splendere in Sudamerica”

Congratulazioni al popolo argentino per la vittoria di Javier Milei. La speranza torna a splendere in Sudamerica. Possano questi venti buoni raggiungere gli Stati Uniti e il Brasile affinché l’onestà, il progresso e la libertà ritornino a tutti noi”. E’ il post sui social con cui l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è congratulato con Javier Milei per la vittoria alle elezioni presidenziali in Argentina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata