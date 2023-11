Il piccolo comune è stato evacuato una settimana fa

La città di Grindavik, in Islanda, è completamente vuota. Il piccolo comune di circa 3mila abitanti è stato evacuato una settimana fa per il pericolo di possibili eruzioni nella penisola di Reykjanes. Il magma continua a serpeggiare sotto terra mentre enormi crepe attraversano le strade della cittadina. Il sistema vulcanico del territorio ha eruttato tre volte dal 2021 dopo essere rimasto inattivo per 800 anni.

