Il Ministero della Salute turco ha condiviso un video che mostra gli evacuati dalla Striscia di Gaza in Egitto. Il ministro della Salute turco Fahrettin Koca ha dichiarato su X, precedentemente noto come Twitter, che il ministero ha evacuato 61 pazienti e 49 loro parenti dal territorio assediato a El-Arish, in Egitto. Koca ha aggiunto che i pazienti e i loro parenti saranno trasportati ad Ankara per proseguire le cure.

