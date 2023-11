La minoranza politica protesta contro il governo di Edi Rama e lo accusa di corruzione

L’opposizione politica albanese ha interrotto una sessione del parlamento, a Tirana, per protestare contro il governo di Edi Rama. Diversi esponenti hanno acceso dei fuochi d’artificio e dei fumogeni nel momento in cui il premier ha preso posto per votare il bilancio del prossimo anno. La situazione, però, è degenerata nel momento in cui sono divampate le fiamme, spente dagli stessi membri della minoranza. Il loro obiettivo è quello di creare delle commissioni parlamentari d’inchiesta per indagare su presunti casi di corruzione che potrebbero coinvolgere alti funzionari dell’esecutivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata