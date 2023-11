Primo annuncio di una conquista territoriale nel settore dall'inizio della controffensiva ucraina, a giugno

Le truppe ucraine sono penetrate da 3 a 8 km sulla riva est del fiume Dnipro, nella porzione della regione di Kherson occupata dall’esercito russo. Lo ha affermato la portavoce delle Forze di difesa ucraine Natalia Humenyuk, parlando in diretta sulla tv nazionale. “Il fuoco dei mortai non raggiunge più la riva destra, quindi questo è un risultato certo che possiamo già registrare”, ha detto, come riporta Ukrinform. Secondo Humeniuk, c’è molto lavoro per i militari. E nonostante i rapporti mostrino 4-10 sistemi di artiglieria distrutti ogni giorno, i russi continuano a bombardare la riva ovest del fiume, sotto il controllo ucraino.

