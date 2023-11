David Cameron si è recato al porto ucraino di Odessa in occasione del suo primo viaggio all’estero come nuovo ministro degli Esteri britannico. Ha promesso che il Regno Unito continuerà a fornire sostegno militare finché l’Ucraina non vincerà la guerra con la Russia. La storica città sul Mar Nero ospita i porti più trafficati della nazione ed è uno dei principali punti di partenza della spedizione del grano ucraino destinato ai mercati mondiali. La città e i porti sono finiti al centro delle polemiche da quando la Russia in agosto ha rifiutato di rinnovare un accordo che consentiva all’Ucraina di esportare in sicurezza grano attraverso il Mar Nero.

