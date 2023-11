L'ex premier torna a Downing Street

L’ex premier britannico David Cameron è stato nominato ministro degli Esteri dall’attuale capo del governo del Regno Unito, Rishi Sunak, al posto di James Cleverly, chiamato a sostituire Suella Braverman agli Interni. È insolito, nel Regno Unito, che un ex leader politico non eletto in parlamento venga chiamato a ricoprire un incarico di governo di alto livello, ma l’esecutivo britannico ha spiegato che Cameron sarà nominato nella non elettiva Camera dei Lord.

