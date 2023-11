Lo afferma il Corpo dei Marines ucraini: "Gli occupanti russi hanno subito pesanti perdite"

“Le Forze di Difesa ucraine hanno condotto una serie di azioni di successo sulla riva sinistra del fiume Dnipro nel settore di Kherson”. Lo afferma il Corpo dei Marines ucraini in un post su Facebook. “Grazie al loro coraggio e alla loro professionalità, i Marines ucraini, in collaborazione con altre unità delle Forze di Difesa, sono riuscite a conquistare diversi punti d’appoggio“, si legge nel post, “durante i combattimenti, gli occupanti russi hanno subito pesanti perdite in termini di uomini e attrezzature”.

