Secondo il ministero della Sanità palestinese almeno tre persone sono morte

Un raid dell’esercito israeliano ha colpito Jenin, in Cisgiordania, uccidendo almeno tre palestinesi. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità controllato da Hamas. La città sin dalle prime fasi della guerra è diventata un punto nevralgico degli scontri tra lo Stato ebraico e l’organizzazione estremista islamica. L’acqua così come l’elettricità sono state interrotte per diversi giorni e molti degli edifici sono stati distrutti.

