Prosegue la guerra in Medioriente. Israele “sta facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo” mentre combatte Hamas a Gaza, anche lanciando volantini che li avvertono di fuggire, ma i suoi tentativi di ridurre al minimo le vittime “non hanno avuto successo”. Lo ha affermato Benjamin Netanyahu. L’esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato in una struttura adiacente l’ospedale di al Shifa a Gaza City, il corpo di Noa Marciano, la soldatessa 19enne presa in ostaggio da Hamas. Secondo fonti palestinesi, nella città di Jenin in Cisgiordania, tre persone sono state uccise e altre sette ferite durante un’operazione militare israeliana. L’allarme dell’Onu: “I civili di Gaza rischiano di morire fame poiché cibo e acqua sono diventati “praticamente inesistenti”. Gli Usa: “Vogliamo che più carburanti entrino nella Striscia”. Blinken ha chiesto a Israele di adottare misure “urgenti” per porre fine alla violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania.

Ucciso Abu Halal, ex membro Fatah affiliato ad Hamas

Informazioni da Gaza riferiscono che l’esercito israeliano ha ucciso Khaled Abu Halal, ex membro anziano delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa del partito Fatah e che negli ultimi anni è stato affiliati ad Hamas. Lo riporta Haaretz. Abu Halal sarebbe stato ucciso in un attacco che ha colpito il quartiere Sheikh Radwan di Gaza.

Idf: “Presa roccaforte Jihad islamica in nord Gaza”

Le truppe della Brigata Bislamach e l’unità d’élite dell’ingegneria da combattimento Yahalom delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto irruzione in un avamposto della Jihad islamica palestinese nel nord di Gaza, localizzando razzi Badr-3, droni e altre armi di fabbricazione iraniana. “Abbiamo colpito e preso il controllo della roccaforte del comando settentrionale della Jihad islamica dove sono state trovate le munizioni”, si legge in un post pubblicato dall’Idf sui social.

Recuperato corpo soldatessa rapita da Hamas

L’esercito israeliano ha annunciato che le forze che operano nella Striscia di Gaza hanno trovato il corpo senza vita della soldatessa 19enne Noa Marciano, presa in ostaggio da Hamas a Gaza. Secondo una dichiarazione del portavoce delle forze di difesa israeliane, riportata da Haaretz, il corpo di Marciano è stato trovato in un edificio vicino all’ospedale Al-Shifa, nel nord di Gaza.

Netanyahu: “Non riusciamo a ridurre vittime civili a Gaza”

Israele sta facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo mentre combatte Hamas a Gaza, anche lanciando volantini che li avvertono di fuggire, ma i suoi tentativi di ridurre al minimo le vittime “non hanno avuto successo”. È quanto detto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista all’emittente statunitense Cbs News.”Ogni morte di civile è una tragedia – ha aggiunto Netanyahu, come riporta Haaretz – E non dovremmo averne, perché stiamo facendo tutto il possibile per togliere i civili dal pericolo, mentre Hamas sta facendo di tutto per mantenerli in pericolo”.

3 morti e 7 feriti in attacco israeliano a Jenin

Fonti palestinesi nella città di Jenin, in Cisgiordania, affermano che, nella notte, tre persone sono state uccise e sette ferite durante un’operazione militare israeliana. Due delle persone uccise appartenevano ai Jenin Bridges, una milizia locale. Secondo il rapporto, scrive Haaretz, alcune persone sono rimaste ferite dall’attacco aereo e altre da colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito, due dei feriti sarebbero in gravi condizioni. I rapporti affermano inoltre che le forze di difesa israeliane ha circondato l’ospedale Ibn Sina della città.

Raid forze israeliane a Jenin, in Cisgiordania

Israele sta conducendo un “grande raid” nella città di Jenin e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Le forze israeliane “hanno preso d’assalto il campo con dozzine di veicoli, inclusi enormi bulldozer” ha riferito il vicegovernatore di Jenin, Kamal Abu al-Roub, citato da Al Jazeera. Le interruzioni di corrente, ha aggiunto, sono prevalenti nel campo e anche in altre parti della città, poiché sono in corso scontri tra soldati israeliani e palestinesi. Secondo testimoni, veicoli israeliani hanno circondato il campo dai lati orientale e occidentale. Si possono sentire anche sporadici suoni di esplosioni.

Blinken a Israele: “Necessarie azioni contro violenza coloni”

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato con il ministro israeliano Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra. I due “hanno discusso degli sforzi per aumentare e accelerare il transito di assistenza umanitaria fondamentale a Gaza”, ha comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Blinken e Gantz “hanno inoltre discusso degli sforzi in corso per prevenire l’allargamento del conflitto e per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza, compresi i cittadini statunitensi”. Il segretario di Stato Usa “ha sottolineato l’urgente necessità di passi concreti per allentare le tensioni in Cisgiordania, anche affrontando i crescenti livelli di violenza estremista dei coloni” e “che gli Stati Uniti restano impegnati a portare avanti una soluzione a due Stati”.

Raid aereo israeliano su Khan Younis, dieci morti

Un raid aereo delle forze israeliane ha ucciso 10 persone, compresi dei bambini, a est di Khan Younis. Lo riporta Al Jazeera, citando testimoni, compreso un suo giornalista e i media palestinesi. L’attacco ha colpito una casa di famiglia ad al-Qarara, a est di Khan Younis, nel sud di Gaza. Il video visionato da Al Jazeera mostra alcune delle vittime, tra cui una giovane ragazza e un neonato, nell’ospedale pediatrico di al-Nasr. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che l’esercito israeliano aveva lanciato volantini su al-Qarara e nelle aree vicine avvertendo i residenti di evacuare verso “rifugi conosciuti”, secondo Yousef Hammash, membro dello staff del Consiglio norvegese per i rifugiati.

