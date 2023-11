Il vicepremier: "Credo si debba vedere nell'insieme la questione finanziaria"

Il vicepremier Antonio Tajani frena ancora sulla ratifica da parte dell’Italia della riforma del Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità, l’ex ‘fondo salva-Stati’), collegando la questione alle trattative in sede europea sul nuovo Patto di Stabilità e Crescita. “Per quanto riguarda il Mes, il tema si affronterà. Io credo che non possa essere affrontato in maniera isolata. C’è un tema che riguarda il Patto di crescita e stabilità, credo che si debba vedere nell’insieme la questione finanziaria, le nuove regole. Adesso mi auguro che il ministro Giorgetti possa procedere nella trattativa e poi si procederà con l’esame della questione Mes“, ha detto l’esponente del governo in una conferenza stampa nella sede di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata