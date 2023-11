La presidente del Consiglio: "Non mi pare che stia slittando, è calendarizzato"

L’aula della Camera riprenderà l’esame della ratifica della riforma del Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità, l’ex ‘fondo salva-stati’) a partire dal 22 novembre prossimo. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La mancata ratifica da parte dell’Italia è una delle ragioni per cui il nuovo trattato europeo non è ancora entrato in vigore.

Meloni: “Per me non è cambiato niente”

Sulla posizione del governo con riferimento alla ratifica del Mes, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto: “Se per me è cambiato qualcosa sul Mes? No, per me non è cambiato niente”. E, alla domanda se l’esecutivo stia facendo slittare le discussioni a riguardo, la premier ha risposto: “Attualmente non mi pare che stia slittando“, aggiungendo: “È all’ordine del giorno, è calendarizzato, vedremo. Se sarà discusso la settimana prossima in Aula? I lavori parlamentari quelli sono, se la settimana prossima è calendarizzato la settimana prossima si discuterà”.

