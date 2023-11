A quattro giorni dal crollo di un tunnel stradale in costruzione a Uttarkashi, nel nord dell’India, sono ancora tutti vivi i 40 lavoratori rimasti intrappolati all’interno della galleria. Mentre fuori la gente protesta per la lentezza con cui procedono le operazioni di salvataggio, i soccorritori scavano tra le tonnellate di detriti nella speranza di creare un varco per salvare i lavoratori, rimasti intrappolati mentre stavano costruendo parte della Chardham All-Weather Road, un progetto di punta del governo federale indiano che collega vari luoghi di pellegrinaggio indù. Medicinali sono stati fatti pervenire ai lavoratori attraverso dei tubi, ha fatto sapere l’ufficiale di polizia Prashant Kumar. Due operai sono rimasti feriti nella notte da crolli mentre erano al lavoro per liberare i lavoratori nel tunnel.

