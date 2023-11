40 operai intrappolati da quattro giorni

Quarto giorno di lavoro per i soccorritori impegnati nel salvataggio di 40 operai rimasti intrappolati sotto un tunnel crollato a Uttarkashi, nel nord dell’India. Proteste davanti al tunnel per i ritardi nelle operazioni. I soccorritori stanno cercando di creare un passaggio per liberare gli operai. Ma il processo è stato più lento del previsto e un’altra macchina di perforazione è stata trasportata in aereo da Nuova Delhi. La parte crollata del tunnel di 4,5 chilometri si trova a circa 200 metri dall’ingresso. NO ARCHIVE; NO RESALE

