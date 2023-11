La sentenza è un duro colpo per il governo Sunak

La Corte Suprema britannica ha stabilito che il controverso piano del governo di trasferire alcuni migranti in Ruanda è illegale. Cinque giudici della Corte Suprema del Paese hanno dichiarato che i richiedenti asilo sarebbero “a rischio reale di maltrattamenti” perché potrebbero essere rimandati nei loro Paesi d’origine una volta arrivati in Ruanda. La sentenza è un duro colpo per il governo il cui piano aveva attirato l’attenzione e le critiche internazionali. Il Regno Unito e il Ruanda hanno firmato un accordo nell’aprile del 2022 per trasferire alcuni migranti che arrivano nel Regno Unito nel Paese dell’Africa orientale, dove le loro richieste di asilo verrebbero esaminate. Se poi queste dovessero essere accolte, i migranti rimarrebbero in Ruanda. Nessuno è stato ancora inviato nel Paese perché il piano è stato impugnato in tribunale.

