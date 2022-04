Roma, 14 apr. (LaPresse) – L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), ha espresso forte opposizione e preoccupazione per l’accordo sui migranti tra Regno Unito e Ruanda e ha esortato Londra a non trasferire richiedenti asilo nel Paese africano durante l’esame delle loro richieste. “L’Unhcr rimane fermamente contrario agli accordi che cercano di trasferire rifugiati e richiedenti asilo in paesi terzi in assenza di garanzie e standard sufficienti. Tali accordi semplicemente spostano le responsabilità in materia di asilo, eludono gli obblighi internazionali e sono contrari alla lettera e allo spirito della Convenzione sui rifugiati”, ha dichiarato Gillian Triggs, assistente dell’Alto Commissario per la Protezione dell’Unhcr. “Le persone che fuggono da guerre, conflitti e persecuzioni meritano compassione ed empatia. Non dovrebbero essere scambiati come merci e trasferiti all’estero mentre viene valutata la loro richiesta di asilo”, ha aggiunto.

