"Domani inizierà un periodo tragico per la Spagna", ha affermato il leader Abascal

Il leader di Vox, Santiago Abascal, si è recato alla Corte Suprema per presentare una denuncia contro il premier ad interim spagnolo, Pedro Sanchez, l’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, e i loro rispettivi partiti Psoe e Junts, chiedendo come misura precauzionale, la sospensione della sessione di investitura del leader socialista, che inizierà domani al Congresso dei deputati. Nella denuncia, ha spiegato Abascal ai cronisti, figurano accuse, tra le altre, per “reati di corruzione, occultamento di reati, usurpazione di funzioni della magistratura”. “Se non lo evitiamo, domani inizierà un periodo tragico” per la Spagna, ha affermato il leader di Vox.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata