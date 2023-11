Per il premier israeliano "cessate il fuoco senza rilascio ostaggi è resa"

“Se non vinciamo adesso, allora l’Europa sarà la prossima e voi sarete i prossimi. Dobbiamo vincere“. Lo ha detto il presidente israeliano Benjamin Netanyahu parlando a Fox News. “Dobbiamo vincere non solo per il nostro bene, ma per il bene del Medioriente, per il bene dei nostri vicini arabi”, ha aggiunto Netanyahu, “per il bene degli abitanti di Gaza che sono stati tenuti prigionieri da questa oscura tirannia che ha brutalizzato e non ha portato loro altro che spargimenti di sangue, povertà e miseria”.

Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza senza il rilascio degli ostaggi sarebbe inoltre, per Netanyahu, “una resa ad Hamas“. Il premier israeliano ha poi definito “fuorviati” i manifestanti che in tutto il mondo stanno protestando contro l’operazione israeliana a Gaza. “Non ci faremo pressare da queste manifestazioni”, ha assicurato Netanyahu, “faremo ciò che è giusto e vinceremo questa guerra per il nostro bene, per il bene dell’umanità e della civiltà”.

