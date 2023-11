Al grande corteo hanno partecipato oltre al primo ministro Elisabeth Borne anche gli ex presidenti Sarkozy e Hollande

Decine di migliaia di persone hanno marciato domenica a Parigi per protestare contro il crescente antisemitismo sulla scia della guerra in corso di Israele contro Hamas. Il primo ministro Elisabeth Borne, i rappresentanti di diversi partiti di sinistra e la leader dell’estrema destra Marine Le Pen hanno partecipato alla marcia di domenica nella capitale francese in condizioni di massima sicurezza. Il presidente Emmanuel Macron non ha partecipato, ma ha espresso il suo sostegno alla protesta e ha invitato i cittadini a sollevarsi contro “l’insopportabile recrudescenza dell’antisemitismo sfrenato”. Il leader del partito di estrema sinistra France Unbowed, Jean-Luc Melenchon, si è tenuto lontano dalla marcia, affermando la settimana scorsa su X, che la marcia sarebbe stata un incontro di “amici del sostegno incondizionato al massacro” a Gaza.

Le autorità di Parigi hanno schierato 3.000 agenti di polizia lungo il percorso. Alla marcia hanno preso parte anche i familiari di alcuni dei 40 cittadini francesi uccisi nell’attacco di Hamas e di quelli dispersi o tenuti in ostaggio. Patrick Klugman, avvocato e membro del comitato “Freethem” che lavora per ottenere il rilascio delle persone detenute da Hamas e altri gruppi a Gaza, ha affermato che la grande partecipazione alla marcia è significativa e simbolica per rassicurare le comunità ebraiche in Francia. “Sono molto orgoglioso del mio Paese grazie a questa mobilitazione”, ha detto Klugman. “Mi sento meno solo rispetto alle settimane e ai giorni passati”.

Le autorità francesi hanno registrato più di 1.000 atti contro gli ebrei in tutto il Paese nel mese trascorso dall’inizio del conflitto in Medioriente. In una lettera indirizzata ai francesi, Macron ha promesso che i colpevoli saranno perseguiti e puniti. “Una Francia in cui i nostri concittadini ebrei hanno paura non è la Francia“, ha affermato Macron nella lettera, pubblicata sul quotidiano Le Parisien. Ha invitato il Paese a rimanere “unito nei suoi valori e a lavorare per la pace e la sicurezza per tutti in Medioriente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata