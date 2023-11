Manifestazione nella città australiana: bandiere di Israele e Iran

Decine di persone hanno preso parte sabato a una manifestazione a Sydney per chiedere il rilascio degli oltre 240 ostaggi rapiti da Hamas in Israele nell’attacco del 7 ottobre. I dimostranti hanno esortato il governo austrlaiano a fare pressioni per la liberazione dei rapiti. Alla manifestazione si sono viste bandiere di Israele e di Iran. Il vessillo, che raffigura un leone, è quello precedente alla rivoluzione che ha portato gli ayatollah alla guida del paese ed era portato da dissidenti.

