Le immagini dei raid israeliani diffuse sui social

L’esercito israeliano ha rilasciato un video in cui mostra gli attacchi a diverse infrastrutture di Hezbollah in territorio libanese. “Aerei da combattimento hanno recentemente attaccato diverse infrastrutture terroristiche dell’organizzazione terroristica Hezbollah in territorio libanese, contemporaneamente ad attacchi con il fuoco dell’artiglieria”, fa sapere sui social il portavoce dell’esercito israeliano (Idf) Daniel Hagari.

