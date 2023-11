Esposti orsacchiotti bendati per evocare i bambini tenuti prigionieri da Hamas

A Bucarest, capitale della Romania, decine di persone si sono radunate nel centro della città per chiedere il rilascio degli ostaggi catturati da Hamas in Israele e a sostegno dello Stato ebraico. In piazza esponenti della comunità ebraica e non solo, che hanno esposto orsacchiotti bendati per evocare i bambini tenuti prigionieri dai terroristi. Tra gli ostaggi ci sono tre cittadini con doppio passaporto israeliano e romeno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata