L'uomo portava un cartello con la scritta 'Hamas=Isis"

Momenti di tensione sabato a Londra alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Un dimostrante della dissidenza iraniana in esilio, con un cartello recante la scritta ‘7 ottobre Hamas=Isis’, è stato aggredito da manifestanti pro-Palestina che hanno tentato di strappargli il banner. Il video è stato diffuso da un esponente dell’opposizione iraniana nel Regno Unito. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

