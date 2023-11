Proseguono le operazioni dell'esercito israeliano a Gaza City

Nuova giornata di operazioni dell’esercito israeliano a Gaza. Ieri l’Idf ha annunciato di aver conquistato i principali avamposti di Hamas nella principale città della Striscia, uccidendo 150 miliziani. Il premier israeliano Netanyahu ha inoltre dichiarato che l’esercito di Tel Aviv “manterrà il controllo della Striscia di Gaza” senza affidarlo a forze esterne. IN AGGIORNAMENTO

10:05 Raisi (Iran): “A Gaza non è tempo di parole ma di azioni”

“Gaza non è un’arena per le parole. Dovrebbe essere un’arena per l’azione”. Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi all’aeroporto di Teheran prima di partire per Riyadh in Arabia Saudita per partecipare a un vertice sulla crisi in Medioriente, come riporta Sky News. “Oggi l’unità dei Paesi islamici è molto importante”, ha aggiunto Raisi. Quella di Raisi è la prima visita in Arabia Saudita di un capo di stato iraniano da quando Teheran e Riyadh hanno posto fine ad anni di ostilità grazie ad un accordo mediato dalla Cina a marzo.

09:59 Israele estende pausa umanitaria a Gaza per evacuazione

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che stanno estendendo a 7 ore le pause umanitarie nel nord della Striscia di Gaza per consentire ai palestinesi di evacuare verso sud. In precedenza i corridoi umanitari sono stati aperti dalle 4 alle 6 ore. Il portavoce in lingua araba dell’Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee, ha scritto su X che la strada Salah a-Din sarà aperta al movimento in direzione sud per un totale di sette ore oggi, tra le 9:00 e le 16:00 (ora locale), come riporta Times of Israel. Adraee ha affermato che l’Idf consentirà anche ai palestinesi di evacuare nel sud di Gaza attraverso la strada costiera della Striscia. Inoltre, l’Idf effettuerà “pause tattiche nelle attività militari” nel campo profughi di Jabaliya oggi tra le 10:00 e le 14:00 (ora locale), in modo che i residenti possano raggiungere i corridoi umanitari per evacuare verso sud.

09:48 Direttore ospedale al-Shifa: “Stiamo perdendo vite umane”

“Quello che posso dire è che abbiamo cominciato a perdere vite umane”. Lo ha detto ad Al Jazeera, Muhammad Abu Salmiya, il direttore dell’ospedale al-Shifa a Gaza, assediato dalle forze di difesa israeliane. “I pazienti muoiono di minuto in minuto, muoiono anche vittime e feriti, persino i bambini nelle incubatrici. Abbiamo perso un bambino nell’incubatrice, abbiamo perso anche un giovane nel reparto di terapia intensiva”, ha raccontato il direttore dell’ospedale, aggiungendo che “il complesso ospedaliero viene transennato e gli edifici dell’ospedale presi di mira. Qualsiasi persona in movimento all’interno del complesso viene presa di mira. Le forze di occupazione israeliane sono fuori e impediscono a chiunque di muoversi”. Abu Salmiya ha poi spiegato che l’ospedale è rimasto senza elettricità, internet, acqua e forniture mediche.

09:31 Interrotte comunicazioni con ospedale al-Shifa

La rete di comunicazione con l’ospedale di al-Shifa è stata interrotta, come riporta Haaretz, che riferisce anche di un assedio alle strutture ospedaliere di Rantisi e Nasser da parte delle forze di difesa israeliane. In precedenza Medici Senza Frontiere ha affermato di aver perso i contatti con il proprio personale all’interno dell’ospedale Al-Shifa (la più grande struttura sanitaria di Gaza), riferendo di “pesanti bombardamenti” nelle vicinanze del complesso. “Nelle ultime ore gli attacchi contro l’ospedale Al-Shifa si sono drammaticamente intensificati. Il personale di Medici Senza Frontiere dell’ospedale ha segnalato una situazione catastrofica all’interno”, ha detto il gruppo umanitario in un post su X. Il gruppo ha affermato di essere estremamente preoccupato per la sicurezza del personale e dei pazienti dell’ospedale Al-Shifa, alcuni dei quali erano in condizioni critiche e incapaci di muoversi o evacuare.

09:02 Media, sirene nel nord Israele, possibile ‘velivolo ostile’

Risuonano le sirene nel nord di Israele per un “velivolo ostile” e lancio di razzi dal Libano. Lo riferisce Haaretz. Le sirene hanno suonato nelle città settentrionali di Kiryat Shmona e Metual e nelle comunità israeliane di Misgav Am, Manara, Tel-Hai, Kfar Yovel, Margaliot e Kfar Giladi. I residenti sono invitati a rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso.

08:25 Israele: “Preso il controllo di 11 avamposti di Hamas”

Dall’inizio della guerra, l’esercito israeliano ha preso il controllo di 11 avamposti di Hamas. È quanto affermato dall’Idf in una dichiarazione, come riporta il sito del quotidiano Haaretz. Nella notte le forze della Brigata Nahal – afferma ancora l’esercito israeliano – hanno individuato e distrutto i tunnel di Hamas in prossimità di una scuola.

