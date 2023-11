Scontri tra estremisti di destra e polizia

Migliaia di persone hanno sfilato a Londra per manifestare il proprio sostegno al popolo palestinese. Oltre duemila agenti sono stati impiegati per garantire la sicurezza della marcia e prevenire possibili contatti con i contro-manifestanti della destra. Proprio per via di questi ultimi sono stati vissuti alcuni momenti di tensione nella zona del Cenotafio dove i militanti della destra sono venuti in contatto con le forze dell’ordine. Il corteo, partito da Hyde Park, ha iniziato a sfilare per il centro cittadino proprio nel giorno in cui gli inglesi commemoravano i caduti della Prima Guerra Mondiale.

