Poche ore fa l'accordo tra Psoe e partito indipendentisti per formazione nuovo governo

I sindacati della polizia nazionale spagnola e della guardia civil – accompagnati da politici di Ciudadanos, Vox e del Partido Popular – protestano a Barcellona per il processo agli agenti di polizia, imputati per gli eventi del 1° ottobre 2017, giorno del referendum per l’indipendenza della Catalogna. In quell’occasione ci furono centinaia di feriti in seguito agli scontri con le forze dell’ordine che avevano fatto irruzione nei seggi elettorali. Ad oggi, inoltre, il Partito socialista spagnolo (Psoe) e una frangia dei separatisti catalani di Junts per Catalunya avrebbero trovato un accordo per concedere un’amnistia agli indipendentisti catalani in cambio dell’appoggio per formare un nuovo governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata