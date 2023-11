La causa potrebbero essere gli alobatteri, organismi che prosperano in corpi idrici con alti livelli di sale

L’acqua di uno stagno sulla costa di Maui è completamente rosa. I funzionari delle Hawaii stanno cercando di capire quale sia la causa, che protrebbe essere legata alla siccità. Il personale dell’U.S. Fish and Wildlife sta monitorando la situazione dal 30 ottobre. I risultati delle prime analisi indicano che è improbabile che la colpa sia delle alghe tossiche. Il motivo di questa insolita tonialità potrebbe essere dovuto dagli alobatteri, organismi che prosperano in corpi idrici con alti livelli di sale. La salinità dell’acqua, infatti, sembrerebbe essere superiore a più del doppio rispetto a quella del mare. Le autorità, intanto, stanno avvertendo le persone di non entrare nello stagno, di evitare di mangiare il pesce e di assicurarsi che i propri animali domestici ne stiano lontani.

