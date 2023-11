Bruciati cinque chilometri quadrati di boschi

Non si placa l’incendio che da giorni sta bruciando l’area montuosa dell’isola di Oahu, capitale dello stato di Honolulu, alle Hawaii. Fortunatamente, come spiegano i vigili del fuoco e le autorità del posto, le fiamme si sono spostate verso est, lontano dai centri abitati. Proprio per questo motivo, non è stata al momento ordinata alcuna evacuazione. Fino ad ora sono stati bruciati circa 5 chilometri quadrati di boschi.

