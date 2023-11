Il numero dei morti a Gaza è salito a 10.818 secondo il Ministero della Sanità

in centianaia alla manifestazione a Ramallah, in Cisgiordania, a sostegno della popolazione di Gaza. Dall’inizio della guerra gli attacchi aerei israeliani hanno raso al suolo interi isolati nel territorio e circa il 70% della popolazione si è spostata verso il sud. Il numero dei palestinesi uccisi a Gaza è salito a 10.818, secondo il Ministero della Sanità gestito da Hamas. In Israele, dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, sono state uccise oltre 1.400 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata