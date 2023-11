Ginevra (Svizzera), 10 nov. (LaPresse/AP) – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), tramite la sua portavoce la dott.ssa Margaret Harris, ha dichiarato che 20 dei 36 ospedali di Gaza non sono più funzionanti, compreso l’ospedale pediatrico al-Rantisi che ha interrotto i suoi servizi dopo un attacco israeliano nella zona. Harris ha detto che alcuni bambini sono sottoposti a cure come la dialisi e il supporto vitale che non ne consentono quindi la l’evacuazione sicura. “Gli ospedali non dovrebbero mai essere un obiettivo”, ha aggiunto Harris.

