È successo nella cittadina di Sheperd: le autorità ordinano agli abitanti di restare in casa

Un enorme incendio è divampato in un impianto chimico di Sheperd, cittadina di circa duemila abitanti situata in una zona rurale del Texas, negli Stati Uniti. Le autorità hanno chiuso l’autostrada Highway 59 e hanno ordinato ai residenti nel raggio di quasi due chilometri di rimanere chiusi in casa a causa del denso fumo nero che si è sprigionato dall’impianto. Una scuola privata con 31 bambini vicino al luogo dell’esplosione è stata evacuata in sicurezza. Shepherd è un’area prevalentemente rurale a circa 100 chilometri a nord-est di Houston. Funzionari della contea di San Jacinto hanno detto che l’esplosione è avvenuta presso la Sound Resource Solutions, un’azienda che ricicla e riconfeziona vari prodotti chimici. Le autorità non hanno fornito immediatamente alcuna informazione sulla possibile causa dell’esplosione. I solventi prodotti nella fabbrica vengono utilizzati per produrre colla e svernicianti, ha affermato in una nota l’Ufficio per la gestione delle emergenze della contea di Polk. L’agenzia ha avvertito che le sostanze chimiche contenute nell’impianto sono tossiche e possono causare irritazioni agli occhi e alla pelle.

