Un incendio in un impianto chimico della Louisiana ha provocato esplosioni che hanno fatto tremare le case a diversi chilometri di distanza e hanno sprigionato fiamme e fumo nell'aria. I residenti della zona invitati a restare per ore nelle proprie abitazioni e a spegnere i condizionatori d'aria. Le fiamme sono divampate nell'impianto della Dow Chemical sul fiume Mississippi, vicino a Plaquemine, a sud di Baton Rouge.

