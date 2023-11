E' coinvolto in un'ampia indagine sulla corruzione

Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, ha annunciato le dimissioni dopo essere stato coinvolto in un’ampia indagine sulla corruzione. “In queste circostanze, ovviamente, ho presentato le mie dimissioni al Presidente della Repubblica”, ha detto in un discorso alla nazione tenuto in tv.

