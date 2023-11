La senatrice ha parlato a un evento commemorativo alla sinagoga di Milano, a un mese dagli attacchi di Hamas

“Le immagini che stiamo vendendo mi danno una tristezza infinita“. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, entrando nella sinagoga di Milano per la serata di commemorazione a un mese dagli attentati di Hamas in Israele. “Se sono qui – ha spiegato la senatrice – è perché la ritengo una serata importante. Non mi sento di parlare di questo argomento perché altrimenti mi sembra di avere vissuto invano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata