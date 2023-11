Nell'attacco sono rimaste ferite altre 20 persone

Un minibus è esploso a Kabul, la capitale dell’Afghanistan, in un quartiere a maggioranza sciita, e il bilancio è di almeno 7 morti. Lo riferiscono le autorità locali. Nell’esplosione sono rimaste ferite altre 20 persone. Il portavoce della polizia, Khalid Zadran, ha dichiarato che l’esplosione è avvenuta nella parte occidentale della città, nella zona di Dashti Barchi. Al momento la causa dell’esplosione non è stata confermata, la polizia ha avviato un’indagine. L’attacco al momento non è stato rivendicato, ma nella stessa area in passato affiliati dell’Isis hanno preso di mira scuole, ospedali e moschee sciite. Lo Stato islamico e altri gruppi militanti stanno conducendo una campagna di violenza da quando i talebani hanno preso il potere nell’agosto del 2021.

