Donald Trump in aula a New York per deporre nel processo per frode commerciale in corso nei suoi confronti. L’ex presidente Usa e i vertici della Trump Organization, compresi i figli Don Jr. E Eric, sono accusati di avere gonfiato illecitamente il valore degli asset societari per ricavarne vantaggi creditizi e assicurativi. La procuratrice generale di New York, la democratica Letitia James, ha chiesto una multa da 250 milioni di dollari. Trump e la sua organizzazione rischiano anche l’interdizione commerciale dallo Stato di New York.

