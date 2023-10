L'ex presidente americano durante un evento di campagna elettorale a Las Vegas

Donald Trump è tornato a parlare durante un evento di campagna elettorale organizzato a Las Vegas. L’ex presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro Mike Pence che si è appena ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. “I nostri concorrenti non stanno andando molto bene nei sondaggi. Mike Pence se n’è andato, avete sentito? Non so se sia in grado di appoggiarmi ma dovrebbe farlo. Ho avuto una presidenza di successo e lui era vicepresidente. Dovrebbe appoggiare me, l’ho scelto io, l’ho nominato vicepresidente ma le persone in politica possono essere molto sleali”, ha detto il tycoon. In seguito Trump si è soffermato sui conflitti in corso tra lo Stato ebraico e Hamas e tra Russia e Ucraina. “Potreste finire nella Terza Guerra Mondiale, mi dispiace dirvelo. I terribili attacchi in Israele non sarebbero mai accaduti con me”, ha aggiunto l’esponente repubblicano.

