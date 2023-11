Il segretario di Stato americano lasciando Ankara dopo aver incontrato il suo omologo turco

“Stiamo lavorando, come ho detto, in modo molto aggressivo per far arrivare più assistenza umanitaria a Gaza“. Lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken lasciando Ankara dopo aver incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. “Abbiamo coinvolto gli israeliani sulle misure che possono adottare per ridurre al minimo le vittime civili”, ha aggiunto, “siamo molto concentrati sugli ostaggi detenuti da Hamas“.

