Per Ankara gli Usa sarebbero d'accordo "nel garantire la fornitura ininterrotta di aiuti umanitari a Gaza"

Durante il suo viaggio in Medioriente, e in particolare nell’ultima tappa in Turchia, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto “conversazioni molto importanti con i Paesi della regione sul ruolo che ognuno può assicurare che il conflitto non si estenda ad altri Paesi” e anche su “cosa possiamo fare per porre le condizioni per per una pace duratura e sostenibile per israeliani e palestinesi”. Lo ha detto lo stesso Blinken prima di ripartire dalla Turchia, dopo avere incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. “Stiamo lavorando, come ho detto, in modo molto aggressivo per far arrivare più assistenza umanitaria a Gaza”, ha aggiunto Blinekn in relazione all’incontro con Fidan. Quest’ultimo, nel corso dell’incontro con l’omologo statunitense, avrebbe sottolineato l’urgente necessità di un cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese, come riferiscono fonti diplomatiche citate dall’agenzia di stampa turca Anadolu. La Turchia e gli Stati Uniti sono inoltre d’accordo nel garantire la fornitura ininterrotta di aiuti umanitari a Gaza, riferiscono le stesse fonti diplomatiche.

