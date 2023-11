Idf minaccia Hezbollah: "Pronti in ogni momento ad attaccare a nord"

Prosegue il conflitto nella Striscia di Gaza, che da ieri è stata completamente circondata e divisa in due dall’esercito israeliano. Diverse le decine di morti a Gaza nella notte a causa dei bombardamenti, mentre è sempre alta l’attenzione sull’ipotesi allargamento del conflitto. Gli Usa hanno comunicato lo schieramento di un sottomarino con capacità nucleare, mentre l’Idf ha minacciato ieri Hezbollah, affermando di essere pronto “in qualsiasi momento ad attaccare nel nord”. IN AGGIORNAMENTO

Idf: “Ucciso a Gaza capo sicurezza speciale Hamas”

Jamal Musa, il capo della sicurezza speciale di Hamas nella Striscia di Gaza, è stato ucciso durante la notte in un attacco dell’aeronautica israeliana. Lo ha annunciato il portavoce dell’Idf, citato da Haaretz, aggiungendo che durante l’attacco, diretto dall’intelligence dell’esercito e dal servizio di sicurezza Shin Bet, altri comandanti di Hamas sono stati uccisi. Tra i 450 obiettivi distrutti domenica dall’Idf nella Striscia avamposti di Hamas, strutture di addestramento, lanciatori di missili anticarro e tunnel.

Minaccia uccisione coloni, arrestata attivista palestinese Tamimi

L’attivista palestinese Ahed Tamimi è stata arrestata nella notte dall’esercito israeliano. Lo riferisce Haaretz. Tamimi è stata arrestata nel villaggio di Nabi Salih, in Cisgiordania, vicino a Ramallah, dopo aver minacciato, via social, di uccidere dei coloni ebrei. “Il nostro messaggio alle mandrie di coloni è che vi aspettiamo in tutte le città della Cisgiordania, da Hebron a Jenin. Vi massacreremo e voi direte che ciò che Hitler vi ha fatto è stato un scherzo. Berremo il vostro sangue e mangeremo i vostri teschi. Andiamo, vi aspettiamo”, si legge nel post, scritto in ebraico e arabo. Nel 2018, Tamimi era stata arrestata e accusata di aver aggredito un ufficiale dell’Idf, dopo essere stata ripresa dalle telecamere mentre schiaffeggiava l’ufficiale israeliano. Successivamente è stata condannata a otto mesi di reclusione e a una multa di 5.000 shekel (circa 1.200 dollari). Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha reagito alla notizia dell’arresto elogiando, su X, i soldati israeliani per aver “arrestato una terrorista”.

Media, almeno 27 morti in bombardamenti notturni su Gaza

Almeno 27 persone sono morte a seguito di una serie di attacchi su Gaza avvenuti nella notte. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citata da Al Jazeera. Almeno 15 persone sono state uccise nell’attacco che ha colpito il quartiere Tal al-Sultan di Rafah, nel sud di Gaza. Altre dieci vittime si contano ad Al-Zawaida, nel centro della Striscia, mentre altre due sono state uccise in un attacco contro una casa nel campo profughi di Jabalia. Alcune aree di Gaza non sono state raggiunte dalle autorità e dai servizi di emergenza a causa dei pesanti bombardamenti ed è probabile che il bilancio delle vittime possa essere più alto.

Usa schierano sottomarino nucleare

L’esercito Usa ha comunicato di aver schierato un sottomarino con capacità nucleare in Medioriente. Gli Stati Uniti non hanno ha fornito altri dettagli, anche se tramite social hanno postato un’immagine che sembra mostrare un sottomarino nel canale di Suez in Egitto. I sottomarini di classe Ohio fanno parte della cosiddetta ‘triade nucleare’ Usa delle armi atomiche, che comprende anche missili balistici terrestri e bombe nucleari a bordo di bombardieri strategici. Diversi sottomarini di classe Ohio trasportano invece missili da crociera e la capacità di schierarsi per operazioni speciali. Non è chiaro se il sottomarino che opera ora in Medio Oriente trasporti missili balistici nucleari. Gli Stati Uniti hanno già schierato sottomarini nella regione in passato e hanno annunciato la loro recente presenza con l’aumento delle tensioni in Iran.

