Il primo ministro dell'Anp: "I bambini di Gaza scrivono il nome sui loro corpi"

Il premier dell’Autorità Nazionale palestinese Mohammed Shtayyeh si è commosso durante una riunione di gabinetto a Ramallah, in Cisgiordania. “(A Gaza) i bambini scrivono il proprio nome sui loro corpi in modo da essere identificati. La madre di tre bambini che erano sepolti sotto le macerie dice a sua figlia: ‘Lascia che ti veda, almeno in sogno’, dice il primo ministro, che scoppia a piangere pronunciando queste parole ai membri dell’esecutivo.

