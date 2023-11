Il segretario di Stato americano a Ramallah

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontato il presidente palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah. La visita arriva dopo l’incontro di Blinken per discutere della guerra in corso tra Israele e Hamas con i rappresentanti dei paesi arabi in Giordania ieri e dopo la visita in Israele di venerdì.

