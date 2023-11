Si è conclusa la “situazione di ostaggi” all’aeroporto di Amburgo. L’uomo di 35 anni che aveva fatto irruzione nello scalo della città anseatica a bordo del suo veicolo, con la figlia di 4 anni portata via con la forza alla madre, è sceso dall’auto con la bambina. L’uomo si è lasciato arrestare senza opporre resistenza e la bimba risulta illesa. La vicenda si chiude quindi circa 18 ore dopo che l’uomo ha varcato i cancelli dell’aeroporto. Uno psicologo ha negoziato con l’uomo per tutto il tempo. NO ACCESSO ALTO ADIGE

