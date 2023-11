L’aeroporto di Amburgo, in Germania, è ancora chiuso dopo che sabato sera un uomo ha fatto irruzione in auto nello scalo, ha sfondato il cancello con il veicolo e sparato due colpi in aria. L’uomo ha con sè la figlia: in corso negoziazioni per la liberazione della piccola.

