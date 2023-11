L’aeroporto di Amburgo, in Germania, è ancora chiuso dopo che sabato sera un uomo ha fatto irruzione in auto nello scalo. “L’operazione di polizia continua: le operazioni di volo rimangono sospese a tempo indeterminato. I voli verranno cancellati e ritardati per tutta la giornata” ha comunicato l’aeroporto. La polizia federale ha riferito di un uomo armato che ha sfondato il cancello con il veicolo e sparato due colpi in aria. L’uomo avrebbe con sé i due figli, secondo quanto detto alla polizia dalla moglie che ha denunciato il possibile rapimento dei minori.

