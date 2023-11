Un abete rosso alto 19 metri proveniente dalle montagne Allegheny del West Virginia è in viaggio verso il West Lawn del Campidoglio degli Stati Uniti per diventare l’albero di Natale del 2023. L’albero è stato selezionato da Jim Kaufmann, direttore dei Capitol Grounds per l’architetto del Campidoglio. A rendere magico il momento della scelta dell’albero per le festività natalizie di quest’anno ci ha pensato la neve caduta sulla foresta nazionale di Monongahela. Nei prossimi giorni, l’albero verrà portato in diverse città del West Virginia prima di arrivare in Campidoglio. Il servizio forestale ha affermato che l’albero sarà decorato con migliaia di ornamenti realizzati a mano dalla popolazione del West Virginia. L’albero verrà acceso qualche giorno dopo il Ringraziamento.

