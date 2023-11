Un video pubblicato dal servizio di emergenza ucraino mostra i vigili del fuoco al lavoro

Pesante attacco di droni russi su Kharkiv, in Ucraina. Diversi edifici in fiamme. Non sono stati segnalati feriti. Un video pubblicato dal servizio di emergenza ucraino mostra i vigili del fuoco mentre combattono gli enormi incendi causati dal raid. Le autorità regionali hanno affermato che nell’attacco sono stati utilizzati 4 droni Shahed che hanno calpito garage e diversi negozi.

